مشهد مهيب لامتلاء صحن المطاف بالحجاج بعد إتمام رمي جمرة العقبة الكبرى

امتلأ صحن المطاف بالحرم المكي، اليوم (السبت)، بحجاج بيت الله الحرام، في مشهد إيماني مهيب وأجواء إيمانية مطمئنة، وذلك بعد أن أتموا رمي جمرة العقبة الكبرى.
وأظهر مقطع فيديو متداول، امتلاء أروقة صحن المطاف بحجاج بيت الله الحرام، وكان الطواف يتم بسلاسة ويسر.
وكان أول فوج من حجاج بيت الله الحرام قد أدى صباح اليوم (السبت) أول أيام العيد؛ طواف الإفاضة بالبيت العتيق، وهو الركن الثالث للحج، حيث أشرفت “شؤون الحرمين” مع الجهات المعنية على تنظيم دخول الحجيج إلى الحرم المكي وفق ترتيب دقيق.
#فيديو_واس | صحن المطاف يزدان بحجاج بيت الله أثناء طواف الإفاضة.#بسلام_آمنين | #واس_عام pic.twitter.com/7TyS7JtYTV
— واس العام (@SPAregions) July 9, 2022
وفق “أخبار 24”.