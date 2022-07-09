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جديد المحليات > “الأرصاد”: أمطار رعدية وتساقط للبرد على هذه المناطق خلال الأيام المقبلة
09/07/2022   10:29 م

“الأرصاد”: أمطار رعدية وتساقط للبرد على هذه المناطق خلال الأيام المقبلة

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توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة بدءًا من الغد (الأحد) إلى (الخميس)، قد يصاحبها تساقط للبرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وأشارت إلى أنه متوقع استمرار هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية، خاصة في منفذ البطحاء وصحراء الربع الخالي، والأجزاء الجنوبية لمنطقة الرياض، وتحديدًا في وادي الدواسر وليلى والأفلاج.وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد”: أمطار رعدية وتساقط للبرد على هذه المناطق خلال الأيام المقبلة

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