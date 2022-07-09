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جديد المحليات > وزير “الداخلية” يدشن المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ
09/07/2022   10:29 م

وزير “الداخلية” يدشن المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ

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دشن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ باستخدام خدمة البث الخلوي.

وأوضح مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، أن المنصة ستسهم في حماية الأرواح والممتلكات والحد من الآثار الناتجة عن المخاطر.

وأشار إلى أنه يتم من خلال المنصة إرسال رسائل تحذيرية إلى الهواتف المتصلة بشبكات الاتصالات المتنقلة ومصحوبة بنغمة مميزة ذات صوت عالٍ. وفق “أخبار 24”.

ويأتي تدشين المنصة ضمن جهود وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني لتسخير التقنية ومواكبة التطور التقني في جميع المجالات.

وزير "الداخلية" يدشن المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ

وزير "الداخلية" يدشن المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ

وزير "الداخلية" يدشن المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ

وزير "الداخلية" يدشن المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ

وزير “الداخلية” يدشن المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ

جديد المحليات
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