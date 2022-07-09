شملت عمليات قلب مفتوح وقسطرة.. الصحة: أكثر من 78 ألف حاج وحاجة تلقوا الخدمات العلاجية

قدمت وزارة الصحة الخدمات العلاجية عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة، عرفات، مزدلفة، منى، الجمرات، والطائف للحجاج الذين بلغ عددهم 78.4 ألف حاج وحاجة منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى يوم أمس (الجمعة).
وأوضحت الوزارة أن الخدمات المقدمة تضمنت إجراء 8 عمليات قلب مفتوح، و155 قسطرة قلبية، فيما أجريت 345 عملية غسيل كلوي، و10 عمليات مناظير، و230 عملية جراحية، بينما تم دخول 732 حاجاً وحاجة إلى المستشفيات.
وأضافت أن مستشفى الصحة الافتراضي شارك في تقديم عدد من الخدمات منها تشخيص 8 حالات جلطات دماغية، وحالة واحدة للرعاية الحرجة عن بُعد، و70 حالة الأشعة عن بعد، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الاستشارة الفورية تطبيق “صحتي” 1859 حاجاً وحاجة حتى نهاية يوم عرفة.وفق “أخبار 24”.