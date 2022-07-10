طقس ثاني أيام العيد.. عوالق ترابية شرق ووسط البلاد وسحب ممطرة بالرياض والشرقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد) ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، على مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع التقرير سحباً رعدية ممطرة على منطقتي نجران والشرقية وتحديداً صحراء الربع الخالي، وكذلك منطقة الرياض وتحديداً وادي الدواسر.
وأشار إلى أنه يتوقع أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق جازان وعسير قد تمتد إلى الباحة مع فرصة هطول أمطار رعدية، كما لا يستبعد ظهور العوالق الترابية على شرق ووسط المملكة. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (43 درجة بمكة المكرمة، و42 درجة بالمدينة المنورة والرياض وبريدة، و44 درجة بالدمام، و40 درجة في جدة).