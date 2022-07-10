بعد مغادرة الحجاج.. “أمانة مكة” تشرع في تنظيف مشعري “عرفات” و”مزدلفة”

أوضحت أمانة العاصمة المقدسة، أن أعمال تنظيف مشعر عرفات بدأت اعتباراً من اليوم الأول من أيام عيد الأضحى بعد مغادرة الحجاج، إلى جانب مشعر مزدلفة والحدود الخارجية لمشعر منى.
وبيّنت الأمانة أن الفرق الميدانية وُزعت في مشعر عرفات، للعمل في جميع المنطقة وبكامل الفترتين “الصباحية والمسائية”، وذلك حتى نهاية الموسم مع تخصيص عدد من فرق رش ومكافحة الحشرات واستخدام المبيدات لتغطية كامل المنطقة عقب مغادرة الحجاج لها وبإشراف مشترك من المختصين بتلك المناطق والمشرفين المركزيين.
ولفتت إلى أن خطة الأمانة تضمنت رفع وإزالة المخلفات وتفريغ الصناديق والحاويات، بعد تقسيم مشعر عرفات إلى ثلاث مناطق رئيسية؛ هي شمال عرفات “جبل الرحمة” وجنوب عرفات “مسجد نمرة ومنطقة الترددية، وذلك لتسهيل أداء الأعمال المختلفة ميدانياً، وتوفير الأجهزة والآليات والعمال والمراقبين والمشرفين لكل مركز. وفق “أخبار 24”.