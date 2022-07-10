دُعيت للحج ضمن “ضيوف خادم الحرمين”.. والدة مصاب بالحد الجنوبي: ابني أصيب بالشلل التام وفخورة بما قدمه للوطن

عبرت أمهات مصابين وشهداء بالحد الجنوبي عن أبرز الخدمات التي قدمت لهن أثناء تأديتهن مناسك الحج ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين من ذوي أسر الشهداء والمصابين.
وأوضحت والدة الجندي أحمد محمد الحازمي، التي تؤدي مناسك الحج، خلال حديثها لـ”أخبار 24″، أنه أصيب بشظية في الرأس من الخلف عام 1436، وهو ما أتلف جزءًا من المخ، وأدى إلى شلل في معظم أنحاء الجسم باستثناء يده.
وأضافت أنه يخضع للعلاج في مستشفى الطائف بالوقت الحالي، ويستطيع أن يتحدث بشكل طبيعي، إلا أنه قد لا يتذكر بعض الأشياء.
وأشارت إلى أنه خضع للعلاج في ألمانيا لمدة 9 أشهر بعد الإصابة، ثم عاد وخضع للعلاج في جدة لمدة أسبوع، قبل أن يستقر به الحال في الطائف، استعدادًا لخضوعه للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضافت أن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين اهتمت بعلاج الحازمي، حيث تمت دعوتها لأداء مناسك الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين، مشيدة بما وجدته من حسن ضيافة وتوفير سبل الراحة لهن في أداء شعائر الحج.
وأشارت إلى أنه تم توفير سيارة خاصة لهن من أجل أداء المناسك، كما نوهت بما وجدته من مساعدة من رجال الأمن، معربة عن فخرها بما بذله ابنها من تضحيات في سبيل الوطن.
من جانبها، قدمت والدة الشهيد علاء العتيبي، الشكر لخادم الحرمين على اهتمامه بأسر الشهداء والمصابين، مشيرة إلى أنه منذ بداية الحج وهي تلامس المجهودات الجبارة التي وفرت كل الإمكانيات والتسهيلات.
وأكدت أن هذه العمرة تعد الثانية التي نويت بها عن ابنها الشهيد “علاء” وما لامسته من تنظيم يجعلها تتيقن أن وقوف عرفة لهذا العام يضاهي الأعوام الماضية.
كما قالت الحاجة أمل الشهراني والدة الشهيد فواز البيشي الذي استشهد في الحد الجنوبي داخل الأراضي اليمنية، إن ابنها الآخر أصبح ضابطًا فداءً للوطن، مشيرة إلى أن خادم الحرمين الشريفين استضافهن لحج هذا العام، مؤكدة أن الجهود العظيمة جعلتها تشعر وكأنها في منزلها.
والدة مصاب بـ #الحد_الجنوبي: ابني أصيب بالشلل التام وولديّ الاثنان فداء للوطن https://t.co/8WXcBymJvk#حج_1443 #بسلام_آمنين pic.twitter.com/qifhI7kl39
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) July 9, 2022