“النائب العام” يؤكد عدم تسجيل أي قضايا مؤثرة على سكينة وروحانية الحجاج

باشرت النيابة العامة من خلال 8 نيابات مختصة في مشعر عرفات و3 في مشعر مزدلفة أعمالها الميدانية الجزائية دون تسجيل أي قضايا مؤثرة على سكينة وروحانية الحجاج.
واطلع النائب العام الشيخ سعود المعجب على أعمال الحج في مشعري عرفات ومزدلفة عبر المتابعة المرئية، مشيداً بالمجهودات المبذولة من منسوبي نيابات أعمال الحج في الخدمات المقدمة للحجاج.
وحثّ “المعجب” بمواصلة العمل على مدار الساعة، والحرص على رعاية الحقوق وتفعيل الضمانات المقررة نظاماً، ورعاية المصالح العامة، لا سيما مصلحة الأماكن المقدسة وقاصديها من الحجاج. وفق “أخبار 24”.