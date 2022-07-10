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جديد المحليات > “السعودية للكهرباء”: أحمال يوم العيد في منى 246 ميجاوات.. والخدمة لم تنقطع
10/07/2022   7:14 ص

“السعودية للكهرباء”: أحمال يوم العيد في منى 246 ميجاوات.. والخدمة لم تنقطع

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أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، أن الأحمال المُسجلة أول أيام العيد في منى بلغت 246 ميجاوات، لافتة إلى أنه لا يزال المتخصّصون بمركز العمليات والتحكم بالمشاعر المقدسة يراقبون شاشات الأحمال.

وأشارت الشركة إلى أن الخدمة الكهربائية في منى أول أيام عيد الأضحى المبارك لم تسجل أي انقطاعات على الشبكة، رغم ارتفاع الأحمال مقارنة بالعام الماضي، مؤكدة موثوقية الخدمة الكهربائية وجاهزية فرق العمليات بالشركة ومراقبتها أداء الشبكة على مدار الساعة. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أن خطة هذا العام اشتملت على عدة مرتكزات؛ منها الإشراف الكامل على تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية، وتعزيز النظام الكهربائي، وذلك من خلال تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة عبر 46 مشروعاً جديداً في مجالي النقل والتوزيع وتوفير مصادر تغذية للطاقة الكهربائية تتجاوز الأحمال المتوقعة.

 أحمال الكهرباء

“السعودية للكهرباء”: أحمال يوم العيد في منى 246 ميجاوات.. والخدمة لم تنقطع

جديد المحليات
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