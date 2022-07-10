وزير الشؤون الإسلامية يُعلن نجاح المرحلة الأولى من خطة الوزارة لحج هذا العام

أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أمس (السبت)، نجاح المرحلة الأولى من خطة الوزارة المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1443هـ.
وأوضح آل الشيخ أن الوزارة قدمت في المرحلة الأولى من خطتها منذ بدء موسم الحج حتى العاشر من ذي الحجة أكثر من 12 ألف عمل دعوي ما بين محاضرات وندوات بالمساجد، وتوزيع أكثر من 800 ألف كتيب ومطوية على ضيوف الرحمن بلغات عالمية، وتوزيع 950 ألف عبوة ماء مبردة على ضيوف الرحمن في المنافذ والمواقيت.
ولفت إلى أن الوزارة بثت أكثر من 6.7 مليون رسالة نصية توعوية وبلغات عالمية، وتزويد نصف مليون نسخة من المصحف الشريف في مساجد المشاعر المقدسة، وتوزيع 100 ألف عبوة مياه مبردة على ضيوف الرحمن بمسجد نمرة بمشعر عرفات، إلى جانب توزيع 50 ألف عبوة مياه بمسجد المشعر الحرام بمزدلفة. وفق “أخبار 24”.
كما استقبلت الوزارة أكثر من 100 ألف اتصال هاتفي عبر خدمة الرد الآلي لاستفسارات الحجاج بـ 10 لغات عالمية، ومشاركة 4 آلاف متطوع من خلال أكثر من 120 فرصة تطوعية قدموا أكثر من 30 ألف ساعة تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030.
وأعلن الوزير نجاح خطة استضافة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج من أسر ذوي الشهداء وعدد من الشخصيات الإسلامية من مختلف دول العالم.