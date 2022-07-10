بينها دولتان عربيتان.. بلدان إسلامية تحتفل بعيد الأضحى اليوم الأحد

تباينت رؤية هلال ذي الحجة وتحديد موعد أول أيام عيد الأضحى في الدول العربية والإسلامية، حيث نتج عنها موعدان للاحتفال بأول أيام العيد.
واحتفل المسلمون في مختلف أنحاء العالم أمس (السبت)، بعيد الأضحى المبارك، باستثناء عدد من الدول، بينهما دولتان عربيتان، والذين احتفلوا اليوم (الأحد)، بأول أيام العيد، وذلك خلافاً لمعظم الدول.
ومن ضمن تلك الدول التي احتفلت بأول أيام عيد الأضحى المبارك، اليوم (الأحد)، دولتان عربيتان هما المغرب وموريتانيا، بالإضافة إلى كل من الهند وإندونيسيا، وباكستان، وإيران، وبروناي، وبنغلاديش، وماليزيا، ونيبال.
واحتفلت معظم الدول العربية أمس (السبت)، بأول أيام العيد، منها: السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وفلسطين، والكويت، وقطر، والبحرين، وسلطنة عمان، والأردن، والعراق، والسودان، والصومال وجزر القمر، وجيبوتي. وفق “أخبار 24”.