أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الأحد)، انخفاضاً ملحوظاً في حالات الإصابة الجديدة بـ”كورونا” المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، وارتفاع حالات التعافي، فيما لم يتم تسجيل أي حالات حرجة جديدة.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 299 إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 54 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 800087 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى أنه لليوم الثاني على التوالي لم يتم تسجيل دخول أو خروج أي حالة حرجة بالعناية المركزة، ليبقى إجمالي عدد الحالات الحرجة في مستوى الأمس وهو 133 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعا عن يوم أمس حيث تم تسجيل 552 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 784478 حالة.
ولفتت إلى تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9221 حالة وفاة. وفق “أخبار 24”.