تمكن فريق طبي بوزارة الصحة من إنقاذ حياة حاجة سورية في نهاية العقد الرابع من العمر كانت تعاني من صداع شديد حاد ومفاجئ مع قيء متكرر بسبب انفجار تمدد شرياني ضخم بالشريان السباتي الأيسر للدماغ.
وأوضحت الصحة أن مستشفى منى الجسر استقبل المريضة، وكانت تعاني من صداع شديد حاد ومفاجئ مع قيء متكرر، وتم على الفور عمل الفحوصات اللازمة، مشيرة إلى أنه تمت إحالة المريضة إلى مدينة الملك عبد الله الطبية، حيث أظهرت نتائج الأشعة المقطعية على الدماغ وجود نزيف ناتج عن انفجار تمدد شرياني ضخم بالشريان السباتي الأيسر للدماغ.
وأبانت أن الفريق الطبي قام بعلاج انفجار تمدد الشريان السباتي الدماغي في عملية استغرقت 4 ساعات تكللت بالنجاح، وقد تماثلت المريضة للشفاء بتحسن ملحوظ وتم فصلها عن جهاز التنفس الصناعي بحالة وعي كاملة.
وأشارت إلى أنه تم التنسيق الطبي بتمكين الحاجة من الوقوف بعرفه، وتم إرسالها ليلاً إلى مشعر عرفات لاستكمال شعائر الحج ضمن حملة مدينة الملك عبد الله الطبية في سيارة إسعاف برفقة استشاريين من جراحة المخ والأعصاب والرعاية المركزة، وعادت سالمة بعد أن أدت نسكها إلى الرعاية المركزة. وفق “أخبار 24”.