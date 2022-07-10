قدمت وزارة الصحة عدة نصائح للوقاية من الإصابة بالتلبك المعوي، والذي يعاني فيه المرء اضطرابا وتشنجات تصيب الجهاز الهضمي بعد الأكل أو الشرب.
ولفتت الوزارة أن كثرة تناول الطعام خلال العيد أو في التجمعات العائلية قد تسبب تلبكا معويا، مشيرة إلى أن هذا التلبك لا يستمر طويلا ولا يسبب خطرا.
وشددت على ضرورة تجنب الإفراط في تناول الطعام، وتناول الطعام بهدوء، وتجنب الأطعمة الدهنية والحارة، والابتعاد عن التدخين، وعدم الاستلقاء مباشرة بعد الأكل.
ونصحت بعدم ممارسة الرياضة بمعدة ممتلئة، والتقليل من الكافيين والشوكولاتة والمشروبات الغازية.
يذكر أن أعراض الإصابة بالتلبك المعوي تشمل حرقة في المعدة، والإمساك، وتجشؤا وغازات، وألما في البطن، والشعور بمذاق مر وحار في الفم، والشعور بالغثيان أو الامتلاء أو الانتفاخ. وفق “أخبار 24”.