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جديد المحليات > “الفيصل” يتحدث عن بداية علاقته بالملك سلمان ويؤكد سعيه لتحويل مكة لأول مدينة ذكية بالعالم الإسلامي
10/07/2022   5:16 م

“الفيصل” يتحدث عن بداية علاقته بالملك سلمان ويؤكد سعيه لتحويل مكة لأول مدينة ذكية بالعالم الإسلامي

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أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، أن هناك مساعي لتحويل مكة إلى أول مدينة ذكية في العالم الإسلامي، مستذكرا علاقته بخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال الأمير خالد الفيصل، خلال حديثه بقناة “العربية”، إن علاقته بالملك سلمان بن عبد العزيز بدأت منذ مرحلة الشباب عندما كان الملك سلمان أميرا لمنطقة الرياض.

وأضاف أنه كان يلجأ للملك سلمان في أي مشاكل يواجهها، وأن الأخير كان يرحب به ويسانده ويساعده في حل هذه المشاكل، ويعامله مثل إخوته، لافتا إلى أنه لن ينسى ذلك، وأنه تمنى أن يكون جزءا من سلمان بن عبد العزيز.

من جهة أخرى، أكد اهتمامه بأن تتحول مكة إلى أول مدينة ذكية في العالم الإسلامي، مضيفا أن المملكة تعد الأكثر تأهيلا بالبنية التحتية الرقمية، كما أن ذلك لن يتحقق في عام واحد، وإنما سيتحقق بتكامل العديد من المشروعات.

وقال إن المملكة بحكومتها وقيادة خادم الحرمين الشريفين تبذل كافة جهودها لخدمة الحجاج والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم إليهم، مثمنًا جهود المتطوعين في موسم حج هذا العام.

ونفى صحة ما يردده البعض بأن المملكة لا تستقبل الحجاج من إيران، مضيفا أن موسم حج هذا العام شهد قدوم الحجاج الإيرانيين، وأن مكة المكرمة مفتوحة لأي مسلم راغب في الحج.

وفق “أخبار 24”.

“الفيصل” يتحدث عن بداية علاقته بالملك سلمان ويؤكد سعيه لتحويل مكة لأول مدينة ذكية بالعالم الإسلامي

جديد المحليات
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