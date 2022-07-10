قدمت المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة خدماتها العلاجية، عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة، عرفات، مزدلفة، منى، والجمرات لـ97 ألف حاج وحاجة حتى اليوم (الأحد).
وشملت الخدمات المقدمة للمرضى: إجراء (10) عمليات قلب مفتوح، و(187) قسطرة قلبية، و(379) عملية غسيل كلوي، و(10) عمليات مناظير، و(267) عملية جراحية، بينما دخل (997) حاجاً وحاجة إلى المستشفيات.
وشارك مستشفى الصحة الافتراضي في تقديم عدد من الخدمات الافتراضية (عن بُعد)، منها (9) حالات تشخيص جلطات دماغية، وحالة واحدة للرعاية الحرجة عن بعد، و(127) حالة الأشعة عن بعد، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الاستشارة الفورية (تطبيق صحتي) (1995) حاجاً وحاجة. وفق “أخبار 24”.