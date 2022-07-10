أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بعد صلاة عصر اليوم صلاة الميت على الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز في جامع الإمام تركي بن عبدالله.
وأدى الصلاة مع أمير الرياض، الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين والأمير المعتصم بن سعود بن عبدالعزيز والأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز، ووالد الفقيد والأمير سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز، وإخوة الفقيد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز والأمير خالد بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين. وفق “أخبار 24”.