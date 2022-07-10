نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الحج والعمرة” تطلق حملة “الأمنيات تحققت” لبعث الأمل في نفوس المسلمين
10/07/2022   11:40 م

“الحج والعمرة” تطلق حملة “الأمنيات تحققت” لبعث الأمل في نفوس المسلمين

+ = -
482

أطلقت وزارة الحجّ والعمرة، حملة “الأمنيات تحققت”، التي تهدف إلى بعث الأمل في نفوس المسلمين حول العالم بتحقق أمنياتهم في أداء فريضة الحج.

وتسعى الحملة إلى إيصال رسالة لجميع المسلمين حول العالم بأن دعواتهم التي يرددونها بشكل دائم بحج بيت الله الحرام، والصلاة في الحرمين الشريفين، وشرب ماء زمزم، ليست بالبعيدة عن إرادة الله.

ونشرت الوزارة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مرئيًا بـ7 لغات يُعبر بطريقة مشوقة عن شعار الحملة “#الأمنيات_تحققت”، وشهد تفاعلاً كبيراً بين الأوساط المحلية والإسلامية حول العالم. وفق “أخبار 24”.

“الحج والعمرة” تطلق حملة “الأمنيات تحققت” لبعث الأمل في نفوس المسلمين

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885218460.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.