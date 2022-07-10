“الحج والعمرة” تطلق حملة “الأمنيات تحققت” لبعث الأمل في نفوس المسلمين

أطلقت وزارة الحجّ والعمرة، حملة “الأمنيات تحققت”، التي تهدف إلى بعث الأمل في نفوس المسلمين حول العالم بتحقق أمنياتهم في أداء فريضة الحج.
وتسعى الحملة إلى إيصال رسالة لجميع المسلمين حول العالم بأن دعواتهم التي يرددونها بشكل دائم بحج بيت الله الحرام، والصلاة في الحرمين الشريفين، وشرب ماء زمزم، ليست بالبعيدة عن إرادة الله.
ونشرت الوزارة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مرئيًا بـ7 لغات يُعبر بطريقة مشوقة عن شعار الحملة “#الأمنيات_تحققت”، وشهد تفاعلاً كبيراً بين الأوساط المحلية والإسلامية حول العالم. وفق “أخبار 24”.