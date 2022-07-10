نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. أمير مكة المكرمة يسلم كسوة الكعبة لكبير سدنة بيت الله الحرام

سلّم أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل كسوة الكعبة المشرفة إلى كبير سدنة بيت الله الحرام الدكتور صالح الشيبي، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وجرى التوقيع على محاضر الاستلام والتسليم بين الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، وكبير سدنة بيت الله الحرام، تمهيداً لاستبدال ثوب الكعبة المشرفة غرة شهر المحرم المقبل.
وأعلن “السديس” في وقت سابق عن صدور التوجيه السامي الكريم بأن يكون تسليم كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام في يوم عيد الأضحى المبارك الموافق 10 من شهر ذي الحجة للعام 1443هـ، وأن يكون موعد استبدالها غرة المحرم من عام 1444هـ.
وفق “أخبار 24”.