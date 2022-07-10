حرص وزير الصحة فهد الجلاجل، على تفقد الفرق التطوعية العاملة في الرعاية الصحية بخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.
وأطلق الجلاجل لقب “أم المتطوعين” على طبيبة متطوعة تبلغ من العمر 65 عامًا، شاركت في رعاية الحجيج طبيًا رغم تقاعدها عن العمل.
وقال وزير الصحة للمتطوعة: “التقاعد يكون فقط عن المكتب وليس عن خدمة ضيوف الرحمن”، مشيدًا بجهودها في خدمة ضيوف الرحمن ورعايتهم صحيًا.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه التقى أحد المتطوعين يبلغ من العمر 41 عامًا، إلا أن هذه الطبيبة كسرت الرقم القياسي بتجاوز عمرها الـ65 عامًا، لتستحق بذلك لقب “أم المتطوعين”، وهو ما وعدها بالتصديق عليه بشكل رسمي.
فيديو | ” أم المتطوعين”.. لقب أطلقه وزير الصحة على الطبيبة المتقاعدة والمتطوعة د. سميحة سنان ذات الـ 65 عاما #الإخبارية#بسلام_آمنين pic.twitter.com/cw1569G5PK
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 10, 2022