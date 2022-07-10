استعاد ذوو شهداء حـادث القـتل الجماعي في مسجد كرايستشيرش في نيوزيلندا، والذين يؤدون مناسك الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين، ذكرياتهم عن الواقعة الأليمة، والتي أودت بحياة أكثر من 50 شخصًا في مارس 2019.
وروت زوجة أحد شهداء مسجد كرايستشيرش، وتُدعى كشبورا، لـ”أخبار 24″، تفاصيل استشهاد زوجها في الحـادث، حيث أكدت أنها ذهبت في يوم الحـادث برفقة زوجها ووالده إلى المستشفى، استعدادًا لخروج ابنتها الرضيعة التي ظلت لـ5 أيام في أحد المستشفيات لحاجتها للأكسجين بعد الولادة، ليتركها زوجها بالمستشفى ويمضي برفقة والده لأداء الصلاة.
وأضافت أنها سمعت عن الحـادث بعد 20 دقيقة من وداع زوجها عند المستشفى، إلا أنها لم تعلم أي تفاصيل تتعلق بالحـادث، مؤكدة أن زوجها استُشهد قبل أن يحتضن ابنته.
وتحدث زوج أحد ضحايا الهجوم، ويُدعى فريد أحمد، عن معاناته في تذكر تفاصيل الحـادث الأليم، حيث قال إن زوجته حاولت أن تحمي النساء والأطفال بالمسجد بعد دخول المجرم المسـلح عليهم، ثم حاولت الاختباء عنه في إحدى زوايا المسجد.
وأبان أنه بعد توقف إطلاق النار، بدأ في البحث عن زوجته داخل المسجد دون جدوى، ليتيقن في ذلك الوقت أنها استُشهدت مع عدد من النساء، مؤكدًا أنه لا يزال يحمل الحب والوفاء لزوجته التي عاش معها قرابة 21 عامًا.
ومن جهته رفع سفير خادم الحرمين الشريفين في نيوزيلندا، عبدالرحمن السحيباني، خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين على مكرمته الإنسانية باستضافة المتبقين من أسر وذوي شهداء ومصابي الحـادث لأداء مناسك الحج هذا العام.
وأضاف، خلال حديثه لـ”أخبار 24″، أنه شارك 60 شخصًا من الذين لم يتمكنوا من أداء الحج لعام 1440هـ هذا العام، وهم في غاية الامتنان والتقدير لتحقيق رغبتهم وأمنيتهم في أداء الحج، ما أسهم ذلك من التخفيف من آلامهم ومصابهم.
وأضاف: “عبروا وطلبوا مني نقل خالص شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على هذه المكرمة الغالية، ودعوا الله أن يديم عليه موفور الصحة والعافية وأن يجعلها في ميزان حسناته”.
بعد 3 أعوام من الحـادث.. ذوو #شهداء مسجد #نيوزيلندا يستعيدون تفاصيله خلال أدائهم لمناسك #الحج https://t.co/35r8fnzR5s#حج_1443 #بسلام_آمنين pic.twitter.com/5xr9YlDqoB
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) July 10, 2022