استغرقت رحلته 10 أشهر.. وزير “الإعلام” يستقبل الرحالة “آدم” بعد قدومه للحج

التقى وزير الإعلام الدكتور ماجد القصبي، اليوم (الأحد)، بمقر الوزارة بمشعر منى الرحالة العراقي آدم محمد الذي قدم إلى المملكة سيراً على الأقدام من المملكة المتحدة.
واستمع “القصبي” إلى إيجاز عن مراحل وظروف الرحلة التي استغرقت 10 أشهر و25 يوماً بداية من ولفرهامبتون البريطانية مروراً بـ 11 دولة هي: “هولندا، وألمانيا، والنمسا، والمجر، وصربيا، وبلغاريا، وتركيا، ولبنان، والأردن ” وصولاً للمملكة ليستقر في مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.وفق “أخبار 24”.
وأعرب الرحالة “آدم” عن شكره لحكومة المملكة على استضافته وأسرته وإنهاء إجراءات تصاريح الحج بكل يسر وسهولة ليكون ضمن ضيوف الرحمن هذا العام.