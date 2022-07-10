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جديد المحليات > حجاج بيت الله الحرام يكملون رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق
10/07/2022   11:41 م

حجاج بيت الله الحرام يكملون رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق

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أكمل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات الثلاث اليوم (الأحد)، في أول أيام التشريق والذي يُعرف بـ”يوم القَر”، وسط تنظيم دقيق من جميع الجهات ذات العلاقة.

ويُعد 11 من ذي الحجة هو اليوم الذي يلي يوم النحر، وسُمي بـ”القَرّ” لأن الناس يقرّونَ ويستقرون في مشعر منى بعد أن فرغوا من طواف الإفاضة والنحر واستراحوا، ويُستحب فيه الاستغفار والدعاء والتكبير المطلق والمقيِّد بعد أدبار الصلوات المكتوبة.

ويُستحب في هذا اليوم الإكثار من قول “رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ”، وهو من أجمع الأدعية لخيري الدنيا والآخرة، وهو ما كان النبي ﷺ يكثر منه.وفق “أخبار 24”.

حجاج بيت الله الحرام يكملون رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق

جديد المحليات
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