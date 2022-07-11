بالفيديو.. مستفيدو مبادرة تمكين ذوي الإعاقة من تأدية الحج يرمون الجمرات بأول أيام التشريق

واصل حجاج المبادرة الوطنيّة التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة لحج ذوي الإعاقة والأيتام، استكمال مناسك الحج برمي الجمرات.
ووثّق مقطع فيديو نشرته وزارة الحج والعمرة، لحظات مؤثرة للحجاج من ذوي الإعاقة والأيتام خلال رمي الجمرات.
واستفاد من المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة للعام الثاني على التوالي لحج الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والبصرية والحركية والأيتام، نحو 300 ضيف من الأشخاص ذوي الإعاقة، لأداء فريضة الحج لهذا العام 1443هـ.
حجّاج المبادرة الوطنيّة التي أطلقتها وزارة #الحج_والعمرة لحجّ ذوي الإعاقة والأيتام، أثناء رمي الجمرات.
#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق #بسلامٍ_آمنين pic.twitter.com/t0v9XpESQC
— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) July 10, 2022
وفق “أخبار 24”.