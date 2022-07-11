نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بالفيديو.. مستفيدو مبادرة تمكين ذوي الإعاقة من تأدية الحج يرمون الجمرات بأول أيام التشريق
11/07/2022   7:06 ص

بالفيديو.. مستفيدو مبادرة تمكين ذوي الإعاقة من تأدية الحج يرمون الجمرات بأول أيام التشريق

+ = -
794

واصل حجاج المبادرة الوطنيّة التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة لحج ذوي الإعاقة والأيتام، استكمال مناسك الحج برمي الجمرات.

ووثّق مقطع فيديو نشرته وزارة الحج والعمرة، لحظات مؤثرة للحجاج من ذوي الإعاقة والأيتام خلال رمي الجمرات.

واستفاد من المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة للعام الثاني على التوالي لحج الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والبصرية والحركية والأيتام، نحو 300 ضيف من الأشخاص ذوي الإعاقة، لأداء فريضة الحج لهذا العام 1443هـ.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مستفيدو مبادرة تمكين ذوي الإعاقة من تأدية الحج يرمون الجمرات بأول أيام التشريق

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885218491.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.