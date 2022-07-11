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جديد المحليات > بالصور.. أمير مكة يستقبل عدداً من المسؤولين بمقر الإمارة في مشعر منى
11/07/2022   7:05 ص

بالصور.. أمير مكة يستقبل عدداً من المسؤولين بمقر الإمارة في مشعر منى

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استقبل أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، عدداً من المسؤولين والقيادات الأمنية في مقر الإمارة بمشعر منى يوم أمس (الأحد).

وكان من بين المسؤولين الذين استقبلهم الأمير خالد ونائبه، أمين العاصمة المقدسة ونائبه، ومدير عام الدفاع المدني وعدد من قيادات المديرية، وقائد قوات أمن الحج وبعض القيادات الأمنية، ورئيس القطاع الغربي لشركة الكهرباء. وفق “أخبار 24”.

واطلع أمير العاصمة المقدسة على خطط الأمانة خلال موسم العام الحالي، والخطة التشغيلية التي ينفذها أكثر من 14 ألف رجل من الدفاع المدني، وخطط تفويج الحجيج خلال أيام التشريق، وكذلك أعمال قطاع الكهرباء في موسم حج هذا العام.

أمير مكة يستقبل عدداً من المسؤولين

أمير مكة يستقبل عدداً من المسؤولين

أمير مكة يستقبل عدداً من المسؤولين

أمير مكة يستقبل عدداً من المسؤولين

أمير مكة يستقبل عدداً من المسؤولين

أمير مكة يستقبل عدداً من المسؤولين

أمير مكة يستقبل عدداً من المسؤولين

بالصور.. أمير مكة يستقبل عدداً من المسؤولين بمقر الإمارة في مشعر منى

جديد المحليات
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