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جديد المحليات > “الغذاء والدواء” توضح فترات صلاحية اللحوم المُخزنة في الثلاجة والفريزر لضمان سلامتها
11/07/2022   7:06 ص

“الغذاء والدواء” توضح فترات صلاحية اللحوم المُخزنة في الثلاجة والفريزر لضمان سلامتها

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أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، فترات صلاحية اللحوم المُخزنة من أجل ضمان سلامتها وسلامة من يتناولونها.

وبيّنت الهيئة، أن قطع اللحم تكون فترة التخزين المناسبة لها في الثلاجة من 3 إلى 5 أيام والفريزر من 4 إلى 6 شهور، وشريحة اللحم (ستيك) في الثلاجة من 3 إلى 5 أيام وفي الفريزر من 6 إلى 12 شهراً.

ونوهت إلى أن اللحم المفروم واللسان والكلى والكبد والقلب يكون تخزينها في الثلاجة من يوم إلى يومين وفي الفريزر من 3 إلى 4 أسابيع، وأما اللحم المطبوخ (المتبقي) فيكون في الثلاجة من 3 إلى 4 أيام وفي الفريزر من شهرين إلى 3 شهور.

الغذاء والدواء

وفق “أخبار 24”.

“الغذاء والدواء” توضح فترات صلاحية اللحوم المُخزنة في الثلاجة والفريزر لضمان سلامتها

جديد المحليات
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