“الغذاء والدواء” توضح فترات صلاحية اللحوم المُخزنة في الثلاجة والفريزر لضمان سلامتها

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، فترات صلاحية اللحوم المُخزنة من أجل ضمان سلامتها وسلامة من يتناولونها.
وبيّنت الهيئة، أن قطع اللحم تكون فترة التخزين المناسبة لها في الثلاجة من 3 إلى 5 أيام والفريزر من 4 إلى 6 شهور، وشريحة اللحم (ستيك) في الثلاجة من 3 إلى 5 أيام وفي الفريزر من 6 إلى 12 شهراً.
ونوهت إلى أن اللحم المفروم واللسان والكلى والكبد والقلب يكون تخزينها في الثلاجة من يوم إلى يومين وفي الفريزر من 3 إلى 4 أسابيع، وأما اللحم المطبوخ (المتبقي) فيكون في الثلاجة من 3 إلى 4 أيام وفي الفريزر من شهرين إلى 3 شهور.
وفق “أخبار 24”.