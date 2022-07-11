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جديد المحليات > “الربيعة” يعلق على نجاح موسم الحج: الأمنيات تحققت لضيوف الرحمن
11/07/2022   7:06 ص

“الربيعة” يعلق على نجاح موسم الحج: الأمنيات تحققت لضيوف الرحمن

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أبدى وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، سعادته بنجاح موسم الحج هذا العام وتحقيق أمنيات ضيوف الرحمن بأداء النسك.

وقال الربيعة، إن الأمنيات تحققت لضيوف الرحمن بأداء النسك، مضيفاً: “تقبّل الله منا ومنكم صالح الأعمال، كل عام وأنتم بخير”.

وكان حجاج بيت الله الحرام قد أكملوا رمي الجمرات الثلاث أمس (الأحد)، في أول أيام التشريق والذي يُعرف بـ”يوم القَر”، وسط تنظيم دقيق من جميع الجهات ذات العلاقة.

وفق “أخبار 24”.

“الربيعة” يعلق على نجاح موسم الحج: الأمنيات تحققت لضيوف الرحمن

جديد المحليات
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