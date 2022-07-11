“الربيعة” يعلق على نجاح موسم الحج: الأمنيات تحققت لضيوف الرحمن

أبدى وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، سعادته بنجاح موسم الحج هذا العام وتحقيق أمنيات ضيوف الرحمن بأداء النسك.
وقال الربيعة، إن الأمنيات تحققت لضيوف الرحمن بأداء النسك، مضيفاً: “تقبّل الله منا ومنكم صالح الأعمال، كل عام وأنتم بخير”.
وكان حجاج بيت الله الحرام قد أكملوا رمي الجمرات الثلاث أمس (الأحد)، في أول أيام التشريق والذي يُعرف بـ”يوم القَر”، وسط تنظيم دقيق من جميع الجهات ذات العلاقة.
بفضل الله، #الأمنيات_تحققت لضيوف الرحمن بأداء النسك، تقبّل الله منّا ومنكم صالح الأعمال.
كلّ عام وأنتم بخير، عيدكم مبارك #مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/qDVYeEDtBd
— توفيق الربيعة (@tfrabiah) July 10, 2022
وفق “أخبار 24”.