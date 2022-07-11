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رياضة > صفقة الموسم.. الشباب يفاوض ماورو إيكاردي وبانيغا الوسيط
11/07/2022   7:05 ص

صفقة الموسم.. الشباب يفاوض ماورو إيكاردي وبانيغا الوسيط

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كشفت تقارير عن دخول نادي الشباب في مفاوضات جادة مع هداف باريس سان جيرمان الفرنسي، المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

وبدأ الشباب بحسب صحفي موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي رودي جاليتي، المفاوضات مع إيكاردي.

وأضافت التقارير أن لاعب الشباب، الأرجنتيني إيفر بانيغا، يقود المفاوضات ويحاول إقناع مواطنه إيكاردي بقبول العرض.

وينافس الشباب عددًا من الأندية الإيطالية التي ترغب في التعاقد مع مهاجم إنتر ميلان السابق.

وفق “أخبار 24”.

صفقة الموسم.. الشباب يفاوض ماورو إيكاردي وبانيغا الوسيط

رياضة
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