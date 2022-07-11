صفقة الموسم.. الشباب يفاوض ماورو إيكاردي وبانيغا الوسيط

كشفت تقارير عن دخول نادي الشباب في مفاوضات جادة مع هداف باريس سان جيرمان الفرنسي، المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي.
وبدأ الشباب بحسب صحفي موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي رودي جاليتي، المفاوضات مع إيكاردي.
وأضافت التقارير أن لاعب الشباب، الأرجنتيني إيفر بانيغا، يقود المفاوضات ويحاول إقناع مواطنه إيكاردي بقبول العرض.
وينافس الشباب عددًا من الأندية الإيطالية التي ترغب في التعاقد مع مهاجم إنتر ميلان السابق.
🚨🗣️ #AlShabab are working to get Mauro #Icardi from #PSG: first contacts with his entourage already started. 🇸🇦
📌 Ever #Banega, his compatriot 🇦🇷, is in talks with Mauro to persuade him to accept the proposal. 🐓⚽
🤝 @zlatan_gh #Transfers pic.twitter.com/3bSj4KvTuK
— Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 10, 2022
وفق “أخبار 24”.