تدخل سريع من الفرق الطبية بمكة يُنقذ حياة رئيس البعثة الطبية الإيرانية للحج

تمكنت الكوادر الطبية في مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية في العاصمة المقدسة، من إنقاذ حياة رئيس البعثة الطبية الإيرانية في موسم الحج محمد رفعتياني؛ إثر تعرضه لأزمة قلبية خلال أدائه شعائر الحج.
وأوضحت وزارة الصحة، أن “رفعتياني” البالغ من العمر 60 عاماً لم يكن يعاني من أمراض مزمنة لكنه شعر بآلام في الصدر أثناء عمله مع البعثة الطبية، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى أجياد وبعد ذلك إلى مدينة الملك عبدالله الطبية كحالة إنقاذ حياة.
وجرى إخضاع المريض لعملية قسطرة أولى نجحت بفتح الشريان التاجي الأيسر الخلفي، الذي تم توسيعه ووضع دعامة له، وبعد ملاحظة الأطباء استمرار آلام رفعتياني جرى إخضاعه لعملية قسطرة ثانية لتوسيع التاجي الأيسر الأمامي وإزالة التضيّق الذي يعانيه ووضع دعامة باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة. وفق “أخبار 24”.
بدوره توجه “رفعتياني” بالشكر للطواقم الطبية التي أشرفت على علاجه، مشيداً بنوعية الخدمات الطبية المقدمة للحجاج وبمستوى الرعاية الصحية التي حظي بها في مختلف مراحل العلاج.