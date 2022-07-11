يزيد الراجحي يُنهي سباق إيطاليا في الصدارة

أنهى المتسابق السعودي، يزيد الراجحي سباق “باها” إيطاليا للراليات الصحراوية في الصدارة رغم صعوبة المسار.
وقال الراجحي عقب السباق: “خلصنا اليوم رالي إيطاليا في المركز الأول، صراحة كان رالي صعب ولكن الحمد لله”.
وشهدت المرحلة الأولى من منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية “باها” في إيطاليا، تواجد 6 سيدات، بالإضافة إلى يزيد الراجحي.
📹 يزيد الراجحي يُنهي #باها #إيطاليا في الصدارة رغم صعوبة المسار 🔥🇸🇦
📹 Yazeed Al Rajhi finishes #Baja #Italy on top of the table despite the difficult track 🔥🇸🇦 pic.twitter.com/MnhboWhHoq
— الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية (@SAMF_GOV) July 10, 2022
وفق “أخبار 24”.