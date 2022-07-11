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رياضة > يزيد الراجحي يُنهي سباق إيطاليا في الصدارة
11/07/2022   7:05 ص

يزيد الراجحي يُنهي سباق إيطاليا في الصدارة

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أنهى المتسابق السعودي، يزيد الراجحي سباق “باها” إيطاليا للراليات الصحراوية في الصدارة رغم صعوبة المسار.

وقال الراجحي عقب السباق: “خلصنا اليوم رالي إيطاليا في المركز الأول، صراحة كان رالي صعب ولكن الحمد لله”.

وشهدت المرحلة الأولى من منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية “باها” في إيطاليا، تواجد 6 سيدات، بالإضافة إلى يزيد الراجحي.

وفق “أخبار 24”.

يزيد الراجحي يُنهي سباق إيطاليا في الصدارة

رياضة
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