مستجدات كورونا.. صفر وفيات واستقرار الحالات الحرجة لليوم الرابع وارتفاع الإصابات

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الإثنين)، استقرار منحنى الحالات الحرجة المسجلة بـ”كورونا” لليوم الرابع على التوالي، فيما سجلت ارتفاعاً في حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وارتفاع حالات التعافي، وعدم تسجيل أي وفيات جديدة.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 375 إصابة جديدة اليوم، بارتفاع قدره 76 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 800462 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى استقرار الحالات الحرجة لليوم الرابع على التوالي إذ لم يتم تسجيل دخول أو خروج أي حالة حرجة بالعناية المركزة، ليبقى إجمالي عدد الحالات الحرجة في مستوى 133 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعا عن يوم أمس حيث تم تسجيل 629 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 785107 حالات.وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى تسجيل انخفاض في حالات الوفاة بالفيروس؛ حيث لم يتم تسجيل أي حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبقى إجمالي الوفيات في مستوى الأمس وهو 9221 حالة وفاة.