شاهد.. الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع بالبيت العتيق

بدأ المتعجلون من الحجاج؛ اليوم (الإثنين) ثاني أيام التشريق؛ أداء طواف الوداع بالبيت العتيق، وذلك بعدما أكملوا رمي الجمرات بمشعر منى.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو خاصة بـ”أخبار 24″ توافد الكثير من الحجاج إلى المسجد الحرام وتأدية طواف الوداع بسهولة ويسر، في ظل اهتمام ومتابعة من الجهات التنظيمية المختصة.
وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعلنت في وقت سابق اليوم، بدء تطبيق خطة المرحلة الأولى لطواف الوداع للمتعجلين، وذلك بعد نجاح خطة طواف الإفاضة في أول أيام التشريق.
وأبانت أن طواف الوداع يأتي على مرحلتين خلال اليوم وغد (الثلاثاء) لحجاج الداخل، وبعد غد (الأربعاء) لحجاج الخارج.