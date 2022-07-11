“طرت من الفرحة”.. والدة شهيد: الحج أصبح بلا مشقة في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين

أبدت شقراء أحمد، والدة الشهيد إبراهيم عبدالرحمن، فرحتها بأدائها فريضة الحج لهذا العام، مؤكدة أن الحج أصبح بلا مشقة في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وذكرت أنها قامت بالحج قبل 30 عاما، إلا أنها عانت حينها من المشقة والتعب لكن الوضع تغير الآن للأفضل بفضل الخدمات والإجراءات التي سهلت رحلة الحاج في أداء المناسك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين.
وأضافت أنها تقدمت للحج في شهر شعبان، وشعرت بأنها ستطير من الفرحة مع بناتها عندما علمت أنها من ضمن من سيؤدون الحج لهذا العام.
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“شقراء” والدة شهيد : الحج بلا مشقه وجدناه في برنامج ضيوف #خادم_الحرمين_الشريفين الذي تُشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية. #بسلام_آمنون pic.twitter.com/IO4M5VvX6g
— وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) July 11, 2022
وفق “أخبار 24”.