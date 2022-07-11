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جديد المحليات > بالفيديو.. إشادة واسعة برجال أمن ينادون حجاج الإمارات بـ”عيال زايد يمين”.. وعبدالله بن زايد يعلق
11/07/2022   1:58 م

بالفيديو.. إشادة واسعة برجال أمن ينادون حجاج الإمارات بـ”عيال زايد يمين”.. وعبدالله بن زايد يعلق

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حظيت الطريقة التي اعتمد عليها عدد من رجال الأمن في استقبال وتوجيه الحجاج القادمين من الإمارات بالكثير من الإشادات، كما دفعت وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد للتعليق.

وأظهر مقطع فيديو متداول رجال الأمن وهم يرحبون بالحجاج الإماراتيين وينادونهم “حجاج الإمارات يمين.. عيال زايد يمين”.

وأبدى عبدالله بن زايد إعجابه بتصرف رجال الأمن السعوديين، ونشر مقطع الفيديو على حسابه بموقع “تويتر”، سائلا الله عز وجل أن “يجعل السعودية من أهل اليمين”. وفق “أخبار 24”.

وفي السياق ذاته، أبدى مغردون إعجابهم برجال الأمن المشاركين في تنظيم الحج، وتداولوا الفيديو الخاص بهم على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

بالفيديو.. إشادة واسعة برجال أمن ينادون حجاج الإمارات بـ”عيال زايد يمين”.. وعبدالله بن زايد يعلق

جديد المحليات
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