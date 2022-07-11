بالصور.. “شؤون الحرمين” تعلن بدء تطبيق خطة المرحلة الأولى لطواف الوداع

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم (الإثنين)، بدء تطبيق خطة المرحلة الأولى لطواف الوداع للمتعجلين.
وأضافت أن ذلك جاء بعد نجاح خطة طواف الإفاضة في أول أيام التشريق خلال يومي 10 و 11 من شهر ذي الحجة الحالي، مبينة أن طواف الوداع يأتي على مرحلتين خلال اليوم وغد (الثلاثاء) لحجاج الداخل، وبعد غد (الأربعاء) لحجاج الخارج البالغ عددهم مليون حاج. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أنه جرى في إطار ذلك تهيئة كامل أدوار مبنى المطاف، وكامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام، مؤكدة أنها استعدت لاستقبال تلك الحشود وفق خطتها التنظيمية المعتمدة لحج هذا العام 1443 هـ.