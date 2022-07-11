ما مصير حصى الجمرات بعد أن ينتهي الحجاج من رميها؟

أوضح أحد منسوبي شركة كدانة المطور الرئيسي للمشاعر المقدسة، المهندس أحمد الصبح، إلى أين تذهب حصى الجمرات بعد أن ينتهي الحجاج من مناسك رميها.
وذكر، خلال حديثه لوكالة الأنباء السعودية، أنه بعد أن ينتهي الحجاج من مناسك رمي الجمرات، تبدأ عملية وآلية التعامل مع الحصى في أول أيام الرمي وثاني الأيام وثالثها، لتتساقط بشكل عمودي باتجاه الأسفل وتستقر في قبو المنشأة.
ولفت إلى أن الحصى تتجمع داخل عمق في الشواخص الثلاث يصل إلى 15 متراً، ويقوم بعد ذلك عدد من السيور الآلية، بتجميع الحصى الملقاة بواسطة الحجاج، وغربلتها ورشها بالماء للتخلص من الأتربة والشوائب العالقة، قبل نقلها إلى المركبات وتخزينها، والتعامل معها بعد انقضاء الموسم. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية بالتعاون مع شركة كدان نفذت مبادرة لتوزيع أكثر 83 ألف كيس لحصى الجمرات على الحجاج في المشاعر المقدسة للتخفيف عليهم أثناء أداء مناسك الحج.
#فيديو_واس | أين تذهب حصى الجمرات بعد أن ينتهي الحجاج من مناسك رميها ؟.#بسلام_آمنين | #واس_عام pic.twitter.com/jsm33vBJf0
— واس العام (@SPAregions) July 11, 2022