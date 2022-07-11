وزير الصحة: تسجيل 38 إصابة بكورونا في المشاعر المقدسة ولا تفشيات أو أوبئة مؤثرة

أعلن وزير الصحة، فهد الجلاجل، نجاح الخطط الصحية في الحج لهذا العام وخلوه من أي تفشيات أو أوبئة مؤثرة على الصحة العامة، لافتا إلى أنه تم رصد عدد محدود من الإصابات بفيروس كورونا الجديد بلغ عددها في المشاعر المقدسة 38 حالة دون تسجيل حالات ثانوية.
وأضاف أنه تم التعامل مع هذه الحالات وفق البرتوكولات الصحية مع تسهيل أدائهم لمناسكهم، كما تم تقديم الخدمات الصحية في أكثر من 230 منشأة صحية عبر جميع القطاعات الصحية لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، من خلال أكثر من 25 ألف ممارس صحي، وبمساندة أكثر من ألفي متطوع.
ولفت إلى أن عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات الصحية بلغ 130 ألف حاج، فضلا عن إجراء عن إجراء عدد من العمليات منها 10 عمليات قلب مفتوح، و447 جلسة غسيل كلوي، وتقديم خدمات افتراضية عبر مستشفى “صحة الافتراضي” لأكثر من ألفي حاج. وفق “أخبار 24”.
ونوه بأن هيئة الهلال الأحمر السعودي وفرت خدمة الإسعاف الطائر لنقل المصابين من الحجاج على مدار الساعة، وبلغت حالات الإسعاف الجوي أكثر من 17 حالة بمعدل 29 دقيقة.
وأكد أن تكاتف الجهات الحكومية المشاركة في تقديم الخدمات للحجاج كان له دور بالغ في إنجاح الخطط الصحية لحج هذا العام، مقدماً شكره لكل الممارسين الصحيين من جميع القطاعات على تفانيهم وجهودهم في موسم حج هذا العام.