أعلن أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل، نجاح حج هذا العام 1443هـ.
وأكد الأمير الفيصل نجاح خطط الحج على كل الأصعدة الأمنية والخدمية والصحية دون تسجيل حوادث أو أمراض وبائية بين ضيوف الرحمن.
وعبر عن شكره وتهانيه لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة نجاح هذا التجمع الإسلامي الكبير، بفضل من الله عز وجل، ثّم بما وفرته حكومة المملكة من إمكانات مادية ومشاريع تطويرية وكوادر بشرية لخدمة الحجيج.
وشدد أمير مكة على أن ما نشهده من نجاحات في كل حج لم يأتِ وليد الصدفة، بل كان بعد توفيق الله بفضل ما توليه قيادة هذه البلاد منن اهتمام منذ عهد الملك عبدالعزيز وأبنائه البررة من بعده حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وفق “أخبار 24”.
وأضاف: “ولعل اختيار مسمى خادم الحرمين الشريفين لملوك هذه البلاد خير دليل على العناية والاهتمام الذي توليه للمقدسات وقاصديها، ولقد خصّ الله السعوديين بميزة خدمة هذه البقاع وسيواصلون العمل دون كلل أو تقاعس لتكون أنموذجاً فريداً ومتميزاً”.
#فيديو 🎥
أمير منطقة مكة #خالد_الفيصل
يعلن نجاح خطط #حج1443 هـ
. . رفع شكره للقيادة نظير ما وفرته
من إمكانات لخدمة ضيوف الرحمن
مثمناً جهود العاملين في خدمة الحجيج#بسلام_آمنين pic.twitter.com/hhcVKN3iDC
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) July 11, 2022