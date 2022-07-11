محترف النصر “أبوبكر” ضمن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الإثنين، عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، خلال الحفل المقرر في الرباط يوم 21 يوليو الجاري.
وشهدت القائمة تواجد محترف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الكاميروني فنسنت أبوبكر، بجانب المصري محمد صلاح، والجزائري رياض محرز.
وجاءت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا كالتالي:
المصري محمد صلاح (ليفربول).
الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي).
السنغالي ساديو ماني (بايرن ميونخ).
الكاميروني كارل توكو إكامبي (أولمبيك ليون).
الكاميروني فنسنت أبو بكر (النصر).
العاجي سيباستيان هالر (أياكس).
الغيني نابي كيتا (ليفربول).
المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان).
السنغالي إدوارد ميندي (تشيلسي).
السنغالي كاليدو كوليبالي (نابولي).
وفق “أخبار 24”.