اختصرت المسافات والجهد.. 58 نفقاً تخترق جبال مكة لراحة الحجاج وقاصدي بيت الله الحرام

اختصرت 58 نفقاً بمكة المكرمة؛ المسافة والجهد على ضيوف الرحمن خلال تنقلهم من وإلى بيت الله الحرام لتأدية مناسكهم والصلاة بالمسجد الحرام.
وشكلت الأنفاق التي يبلغ طولها الإجمالي أكثر من 30 كيلومتراً، معالم بارزة في مدينة مكة المكرمة؛ تظهر تغلب الإنسان على الطبيعة الطبوغرافية الجبلية الوعرة.
ودرجت أمانة العاصمة المقدّسة على تهيئة تلك الأنفاق منذ وقت مبكر قبل دخول مواسم الحج، من خلال متابعة جاهزية هذه الأنفاق لاستقبال وفود المعتمرين والحجاج والزوّار وأرتال السيارات خلال هذه الأيام. وفق “أخبار 24”.
وتعمل الفرق الفنية على صيانة الأنفاق التي تحتوي على نحو 67 ألف وحدة إنارة و599 مروحة نفاثة، و42 مولداً احتياطياً، إلى جانب صيانة مضخات المياه وشبكات إطفاء الحريق والحساسات وأنظمة الحاسب الآلي وغيرها، وذلك من خلال جهاز فني متخصص ومكوّن من مهندسين ومشرفين وفنيين.
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