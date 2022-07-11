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رياضة > رسميا.. ضمك يعلن التعاقد مع الهولندي آدم ماهر
11/07/2022   4:46 م

رسميا.. ضمك يعلن التعاقد مع الهولندي آدم ماهر

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أعلن نادي ضمك، اليوم الإثنين التعاقد رسميا، مع أحد المحترفين، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الجديد (2022-2023)، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر نادي ضمك، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو أعلن من خلاله التعاقد مع اللاعب الهولندي آدم ماهر الهولندي، من أصل مغربي ويلعب في وسط أوتريخت الهولندي للدفاع عن ألوان النادي الجنوبي. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن نادي ضمك، أعلن في وقت سابق مغادرة فريقه يوم 21 يوليو الجاري إلى سلوفينيا للدخول في معسكر إعدادي للموسم المقبل (2022-2023).

رسميا.. ضمك يعلن التعاقد مع الهولندي آدم ماهر

رياضة
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