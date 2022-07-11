أول الأجانب الراحلين.. كارلوس إدواردو يودع الأهلي برسالة مؤثرة

أعلن محترف فريق الأهلي، اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو، رحيله الرسمي عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى (دوري يلو)، لأول مرة في تاريخه.
وكشف اللاعب البرازيلي عن نهاية رحلته عبر حسابه الرسمي على “إنستقرام”، قائلا: “الأهلي كان منزلي لفترة قصيرة من الزمن، لكنه سيبقى إلى الأبد في قلبي، لقد تم الترحيب بي كثيرًا من قبل المشجعين واللاعبين والنادي”.
وأوضح: “آمل أن يعود النادي الكبير إلى مكانته.. اليوم أنهيت مسيرتي في الأهلي الذي جعلني أشعر بأنني في بيتي، رحلة وتجربة لا تصدق في بلد أصبح منزلي الأول لسنوات عديدة،، لذلك أنا ممتن، شكرًا للأهلي، شكرًا للسعودية، أشكر جميع المحبين لي”. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن إدواردو الأجنبي الأول الذي يعلن مغادرة الأهلي، بعد انضمامه إليه في يناير الماضي في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي، وقد وقع عقدًا يمتد لعام ونصف لكنه رغم ذلك أعلن الرحيل بعد 6 أشهر فقط.