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رياضة > رسميًا.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع بول بوجبا لمدة 4 سنوات
11/07/2022   4:46 م

رسميًا.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع بول بوجبا لمدة 4 سنوات

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أعلن نادي يوفنتوس، اليوم الإثنين، بشكل رسمي، عودة اللاعب بول بوجبا صانع ألعاب مانشستر يونايتد الإنجليزي، للفريق بعد 6 سنوات من الرحيل في صفقة انتقال حر.

وكشف يوفنتوس عن أن بول بوجبا وقع على عقد لمدة أربع سنوات حتى 2026، بعد انتهاء تعاقده مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الماضي.

ورحل صاحب الـ 29 عاما عن يوفنتوس في 2016 متجها إلى مانشستر يونايتد. وشهدت الفترة الأولى لبوجبا مع النادي الإيطالي تقديمه لأفضل أداء في مسيرته. وفق “أخبار 24”.

وفي 4 مواسم حقق لقب الدوري الإيطالي 4 مرات وكأس إيطاليا مرتين والسوبر الإيطالي 3 مرات ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا 2015. وشارك بوجبا مع يوفنتوس في فترته الأولى في 177 مباراة وسجل 34 هدفا وصنع 40.

رسميًا.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع بول بوجبا لمدة 4 سنوات

رياضة
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