قرار من جارسيا بشأن تحديد خماسي النصر في الموسم الجديد

قرر المدير الفني لفريق النصر، المدرب الفرنسي رودي جارسيا، الاستعانة بالمنسق الفني لفرق الكرة في النادي والمدير الرياضي المكلّف، الكرواتي جوران فوسيفيتش، لتحديد اللاعبين الشباب الخمس الذين يتم تصعيدهم للفريق للموسم الجديد (2022-2023).
وقالت مصادر وفقا لـ”الرياضية”، إن 5 لاعبين من مواليد 2002، من أصل 14 لاعبًا يحق لهم المشاركة في الموسم المقبل مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.
وأوضحت المصادر، أن جارسيا طلب من المدرب الكرواتي جوران فوسيفيتش، تحديد مستقبل اللاعبين الـ 14 بحلول الأسبوع المقبل، وضم 5 لاعبين فقط للفريق الأول.
ويسمح الاتحاد السعودي لكرة القدم، للصيف الثاني على التوالي لكل فريق بقيد 5 لاعبين تجاوزوا عمر فريق درجة الشباب على قائمته في الموسم المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن اللاعبين الذين تم تصعيدهم للفريق الأول في النصر خلال الصيف الجاري، هم “آسر هوساوي، وفهد الزبيدي، وعيسى الراشد، ومهند ماندو، ومصعب الصانع، ويوسف حقوي، وعبد العزيز العويرضي، ووليد الرشود، وعبد الله المطرودي، ومشاري المشهري، وخالد حقوي، وخالد كعبي، وأحمد الدوسري، وطلال صويلح”.