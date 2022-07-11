الأهلي يستقر على مكان معسكره الإعدادي للموسم الجديد بـ”دوري يلو”

استقر مجلس إدارة نادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، على مكان إقامة المعسكر الإعدادي للفريق الأول لكرة القدم، للموسم الرياضي الجديد (2022-2023)، بدوري الدرجة الأولى (دوري يلو).
واختار النادي الأهلي، وفقا لـ”الرياضية”، تركيا مقرًا لمعسكر إعداد فريقه، بعدما فاضل، في وقت سابق، بين النمسا وسويسرا، وأبلغ النادي اللاعبين ببرنامج الإعداد، وبدأ مخاطباتٍ مع عددٍ من الأندية التركية لتنسيق مباريات تجريبية.
وأرسلت إدارة النادي البرنامج الإعدادي للاعبين، حيث من المقرر أن يتجمع الفريق في 18 يوليو الجاري في جدة، للخضوع إلى فحوصات طبية وخوض عدد محدود من الحصص التدريبية، قبل السفر في 21 يوليو من جدة إلى تركيا والبقاء فيها نحو 3 أسابيع.