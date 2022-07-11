رامون دياز يحسم مصير أجانب الهلال في الموسم الجديد

حسم المدير الفني لفريق الهلال، المدرب الأرجنتيني رامون دياز، موقفه من استمرار اللاعبين الأجانب بالفريق، خلال الفترة المقبلة، تحضيراً للموسم الرياضي الجديد (2022-2023).
وقالت مصادر وفقا لـ”الرياضية”، إن التقرير الفني لدياز، لم يتضمَّن التوصية بإبعاد أي لاعب أجنبي، أشرف عليه مع الفريق في النصف الأخير من الموسم المنتهي ببتويج الفريق بلقب دوري المحترفين.
وأوضحت المصادر، أن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، لم تحسم ملف اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فييتو، الذي انتهت إعارته من نادي الشباب، ويُنتظر حسم أمره مع انطلاق استعدادات الفريق للموسم الجديد.