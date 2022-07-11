نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > رامون دياز يحسم مصير أجانب الهلال في الموسم الجديد
12/07/2022   12:23 ص

رامون دياز يحسم مصير أجانب الهلال في الموسم الجديد

+ = -
963

حسم المدير الفني لفريق الهلال، المدرب الأرجنتيني رامون دياز، موقفه من استمرار اللاعبين الأجانب بالفريق، خلال الفترة المقبلة، تحضيراً للموسم الرياضي الجديد (2022-2023).

وقالت مصادر وفقا لـ”الرياضية”، إن التقرير الفني لدياز، لم يتضمَّن التوصية بإبعاد أي لاعب أجنبي، أشرف عليه مع الفريق في النصف الأخير من الموسم المنتهي ببتويج الفريق بلقب دوري المحترفين.

وأوضحت المصادر، أن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، لم تحسم ملف اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فييتو، الذي انتهت إعارته من نادي الشباب، ويُنتظر حسم أمره مع انطلاق استعدادات الفريق للموسم الجديد.

رامون دياز يحسم مصير أجانب الهلال في الموسم الجديد

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885218604.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.