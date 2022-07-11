استلام المنزل خلال 90 يوماً.. شراكة سعودية يابانية لرقمنة البناء في المملكة

أبرمت شركة آل سعيدان للتنمية العقارية مع إحدى شركات التقنية في اليابان اتفاقية لصناعة تحول تقني صناعي في القطاع العقاري في المملكة للانتقال إلى الجيل الرابع في البناء.
وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء مصنع لتقنية البناء الحديثة مقره منطقة الرياض، لرفع مساهمة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي من 3.5% إلى 15% حسب نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي دولياً، وإعداد برامج تأهيل وتدريب للمواطنين لنقل المعرفة وتوطين التقنية وتدريب 100 شخص في السنة الأولى.
ومن المقرر حسب الخطة الموضوعة أن تبدأ العام المقبل أول عمليات إنتاج المصنع باستخدام التقنية الحديثة بواقع 1200 فيلا سنوياً ذات معايير صديقة للبيئة تمنح المواطن اختيار التصميم المناسب لمسكنه، وتعمل على توفير مواد البناء وبالتالي خفض التكلفة التشغيلية، وتوفير نحو 40% من تكلفة الطاقة.وفق “أخبار 24”.
وقالت رئيس مجلس إدارة شركة “آل سعيدان” مشاعل سعيدان، إن المصنع سيعمل على إنشاء المدن الذكية، وتقنيات المستقبل، ونقل المعرفة والتقنية إلى المملكة، مبينةً أن العميل سيتاح له تصميم منزله حسب رغباته واستلامه في فترة لا تتجاوز 90 يوماً.
ووقع اتفاقية الشراكة رئيس مجلس إدارة شركة “آل سعيدان” مشاعل سعيدان بحضور عدد من العقاريين والمهتمين بقطاع التقنية من الجانبين السعودي والياباني، حيث تعد هذه الاتفاقية الأولى بين البلدين في مجال تطوير تقنيات البناء.