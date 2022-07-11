مدير “الأمن العام”: ضبط 6.3 ألف شخص مخالفين و84 حملة وهمية خلال مناسك الحج

أكد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج، الفريق محمد البسامي، نجاح تنفيذ الخطط الأمنيةَ والتنظيمية المتعلقة بالحج بكفاءة ومهنية عالية، والإشراف على خطط تفويج الحجاج في أثناء تنقلهم بين المشاعر المقدسة والمسجد الحرام لأداء نسكهم.
وأوضح البسامي أن الجهات الأمنية ضبطت 6310 أشخاص؛ لمحاولتهم الحج من دون تصريح وتطبيق عقوبة مخالفة الحج بلا تصريح بحقهم، و84 حملةَ حجٍّ وهميةً في مختلف مناطق المملكة والقبض على القائمين عليها وإحالتهم إلى النيابة العامة، وبلغَ عددُ المقيمين المعادين من غير المقيمين بمكة المكرمة 125.48 ألف شخص، وإعادة 72.5 ألف مركبة غير مصرحة بدخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه تم القبض على 27 ناقلًا لأشخاص غير مصرح لهم بالحج وإحالتهم إلى اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات في مداخل العاصمة المقدسة لتطبيق الأنظمة بحقهم، وذلك حتى اليوم (الإثنين).