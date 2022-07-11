عانى من قرحة بالعين.. فريق طبي ينقذ حاجًا إندونيسيًا من العمى

أنقذ طاقم طبي بمستشفى حراء العام عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، حاجًا من الجنسية الإندونيسية من العمى.
واستقبل قسم الطوارئ بالمستشفى، حالة الحاج البالغ من العمر 55 عاماً، حيث كان يعاني من آلام وإحمرار في العين اليسرى، مما تسبب له بعدم الرؤية.
وأوضح استشاري العيون بمستشفى حراء العام، الدكتور محمد قاسم، أنه فور وصول الحالة تم عمل كافة الإجراءات الطبية اللازمة وفحص مجهري، وتبين أن لديه قرحة مع صديد في العين عبارة عن تآكل في الطبقة الخارجية للقرنية، مما تسبب له في إحمرار وألم شديدين في العين، وتشوش للرؤية وخروج بعض الإفرازات الكثيفة، وتحسس العين من الضوء وانتفاخ الجفون.وفق “أخبار 24”.
وقرر الفريق الطبي المعالج إخضاع الحاج لإجراء كشط جراحي لطبقة القرنية، وإعطاءه العلاج اللازم من القطرات التي تحتوي على المضاد الحيوي المناسب، ثم وضح الاستشاري الذي باشر الحالة الخطة العلاجية للحاج، والذي أبدى رغبته باستكمالها والمتابعة بعد انتهائه من أداء فريضة الحج.