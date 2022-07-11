نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > عانى من قرحة بالعين.. فريق طبي ينقذ حاجًا إندونيسيًا من العمى
12/07/2022   12:25 ص

عانى من قرحة بالعين.. فريق طبي ينقذ حاجًا إندونيسيًا من العمى

+ = -
755

أنقذ طاقم طبي بمستشفى حراء العام عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، حاجًا من الجنسية الإندونيسية من العمى.

واستقبل قسم الطوارئ بالمستشفى، حالة الحاج البالغ من العمر 55 عاماً، حيث كان يعاني من آلام وإحمرار في العين اليسرى، مما تسبب له بعدم الرؤية.

وأوضح استشاري العيون بمستشفى حراء العام، الدكتور محمد قاسم، أنه فور وصول الحالة تم عمل كافة الإجراءات الطبية اللازمة وفحص مجهري، وتبين أن لديه قرحة مع صديد في العين عبارة عن تآكل في الطبقة الخارجية للقرنية، مما تسبب له في إحمرار وألم شديدين في العين، وتشوش للرؤية وخروج بعض الإفرازات الكثيفة، وتحسس العين من الضوء وانتفاخ الجفون.وفق “أخبار 24”.

وقرر الفريق الطبي المعالج إخضاع الحاج لإجراء كشط جراحي لطبقة القرنية، وإعطاءه العلاج اللازم من القطرات التي تحتوي على المضاد الحيوي المناسب، ثم وضح الاستشاري الذي باشر الحالة الخطة العلاجية للحاج، والذي أبدى رغبته باستكمالها والمتابعة بعد انتهائه من أداء فريضة الحج.

عانى من قرحة بالعين.. فريق طبي ينقذ حاجًا إندونيسيًا من العمى

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885218607.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.