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جديد المحليات > ولي العهد يتلقى اتصالين هاتفيين من رئيس دولة الإمارات ورئيس تركيا لتهنئته بعيد الأضحى المبارك
12/07/2022   12:25 ص

ولي العهد يتلقى اتصالين هاتفيين من رئيس دولة الإمارات ورئيس تركيا لتهنئته بعيد الأضحى المبارك

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تلقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد اليوم الإثنين، اتصالين هاتفيين، من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، ورئيس تركيا الرئيس رجب طيب أردوغان، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك.

وأعرب رئيس تركيا عن التهنئة بمناسبة نجاح موسم الحج، مشيداً بحسن التنظيم، وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها.

وقد تبادل ولي العهد التهنئة مع رئيس دولة الإمارات ورئيس تركيا، بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية باليمن والبركات. وفق “أخبار 24”.

ولي العهد يتلقى اتصالين هاتفيين من رئيس دولة الإمارات ورئيس تركيا لتهنئته بعيد الأضحى المبارك

جديد المحليات
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